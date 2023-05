Casa: maggioranza Campidoglio incontra sindacati e associazioni "confronto positivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro con i sindacati sul diritto all'abitare e sull'emergenza abitativa "molto positivo". Lo dichiarano in una nota in una nota i consiglieri capitolini del Partito democratico, della Lista civica Gualtieri, di Roma futura, di Sinistra civica ecologista, di Europa verde e di Demos. "Sono stati trattati temi significativi che riguardano la casa, i diritti e prospettate soluzioni da adottare rapidamente. Nel corso del confronto abbiamo preso l'impegno a portare immediatamente dopo l'approvazione della giunta il nuovo piano casa in commissione Patrimonio e quindi in Aula", aggiungono. "Siamo, infatti, consapevoli dell'urgenza di dare alla città un provvedimento importante come questo, ben conoscendo la precarietà che colpisce tante famiglie, tanti lavoratori e studenti e le difficoltà drammatiche nel trovare un alloggio e nel sostenere le spese di affitto. E' infatti sotto gli occhi di tutti quale ampiezza e profondità abbia raggiunto oggi il fenomeno. Serve una delibera attuativa che contenga una visione complessiva del problema per non lasciare indietro nessuno", concludono.(Rer)