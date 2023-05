Medio Oriente: lancio di razzi da Gaza, un israeliano morto e cinque feriti a Rehovot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un israeliano è rimasto ucciso e altri cinque feriti dopo che un razzo lanciato dalla Striscia Gaza ha centrato un condominio di tre piani a Rehovot, situata a circa 20 chilometri a sud di Tel Aviv, in Israele. Secondo quanto riferito dal servizio medico di emergenza israeliano Magen David Adom, i feriti sono un uomo di 74 anni, un uomo di 50 anni, e due donne sulla settantina che sono in condizioni non gravi, mentre un’altra persona è stata ferita lievemente. La vittima era un uomo residente in uno degli appartamenti colpiti dal razzo ed è stato dichiarato morto sul posto in seguito alle gravi ferite riportate. In precedenza, alcuni media israeliani avevano identificato la vittima come una donna di circa 65 anni. Nel frattempo, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere di aver colpito un tunnel utilizzato dal movimento palestinese della Jihad islamica per il lancio di razzi. (segue) (Res)