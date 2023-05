© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al Mimit con delega alle crisi d’impresa, Fausta Bergamotto, ha convocato oggi per il 23 maggio il tavolo Almaviva, il 24 maggio il tavolo Industria Italiana Autobus (Iia) e il 25 maggio il tavolo Natuzzi Alle varie vertenze sono stati invitati i rappresentanti delle aziende, delle parti sociali e delle Regioni interessate. Lo rendo noto il ministero per le Imprese e il made in Italy (Mimit). (Com)