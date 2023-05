Casa: De Poli (Udc), sbloccati 660 milioni per alloggi universitari, questo è il governo del fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la sinistra si perde in chiacchiere, contro il caro-affitti per gli universitari il Governo agisce. Lo sottolinea il senatore Udc Antonio De Poli. "I 660 milioni sbloccati per gli alloggi universitari sono una prima concreta e importante risposta ai Cittadini. A chi fa solo polemiche strumentali e spreca fiato, diciamo: fatevene una ragione. Questa è la maggioranza di Centrodestra, il Governo del fare", conclude. (Rin)