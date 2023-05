Usa: Corte suprema archivia accuse di frode avanzate contro due persone legate all’ex governatore di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema ha deciso all’unanimità di archiviare le accuse di frode nei confronti di due persone legate ad Andrew Cuomo, ex governatore dello Stato di New York. Il primo caso è stato avanzato nei confronti di Joseph Percoco, un ex consigliere di Cuomo precedentemente accusato di aver ricevuto tangenti per promuovere le attività di una azienda di sviluppo attiva nell’area della città di Syracuse. Il secondo caso ha coinvolto Louis Ciminelli, proprietario di una impresa edile con sede a Buffalo, accusato di frode nel quadro di uno scandalo relativo alla manipolazione di gare d’appalto relativamente al progetto di sviluppo Buffalo Billion, sponsorizzato proprio da Cuomo. (Was)