Spettacolo: M5s, Meloni dia risposta celere a lavoratori, da Sangiuliano silenzio assordante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni “ha il dovere di dare una risposta alle lavoratrici e ai lavoratori dello spettacolo che chiedono l'emanazione dei decreti attuativi della delega spettacolo per rendere operativa l'indennità di discontinuità”. Lo hanno dichiarato le coordinatrici del comitato lavoro e del comitato cultura del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo e Michela Montevecchi. “Sarebbe svilente – hanno proseguito – se si fosse ricordata dell'esistenza dei lavoratori dello spettacolo solo il primo maggio per criticare il concerto e lasciasse passare altro tempo per riconoscere loro una tutela presente in gran parte d'Europa”. “La legge delega sullo spettacolo ha rappresentato un traguardo straordinario, frutto della collaborazione con le associazioni rappresentative dei lavoratori a cui il Movimento 5 Stelle ha dato un contributo fondamentale. Meloni chiami il suo ministro della Cultura Sangiuliano e non si renda complice del suo assordante silenzio sulla pelle dei lavoratori ", hanno concluso. (Rin)