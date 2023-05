Sicurezza: Milani (Fd'I), per Roma prefetto Giannini garanzia, bene Pisani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Lamberto Giannini a prefetto di Roma "è un'ottima notizia, una garanzia di professionalità e di esperienza avendo guidato a lungo la Digos della Capitale, nonché in ambito nazionale l'antiterrorismo". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Massimo Milani. "Sono certo - aggiunge - che saprà dare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza di una città che ha vissuto e vive cronache nere frequenti. Auguri di buon lavoro al neo prefetto Giannini e al nuovo capo della polizia di Stato Vittorio Pisani, una figura di spicco e di esperienza", conclude Milani. (Com)