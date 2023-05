Medio Oriente: prosegue l’operazione di Israele a Gaza, tra le vittime di oggi anche due leader della Jihad islamica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è ritornato a lanciare avvertimenti. “Continueremo ad agire in modo difensivo e offensivo”, ha affermato oggi il premier durante una visita agli operatori del sistema di difesa missilistica Fionda di Davide (David's Sling) a medio raggio, utilizzato ieri con successo per la prima volta per abbattere un razzo lanciato contro Tel Aviv. “Chiunque venga a farci del male, vi sarà sangue sulle loro teste, compreso chiunque lo sostituisca. Siamo nel bel mezzo della battaglia", ha detto Netanyahu. "Gli omicidi non passeranno sotto silenzio, tutte le opzioni sono sul tavolo", ha invece riferito la Jihad islamica in una nota diffusa a seguito dell’uccisione di Ali Ghali. Lo stesso gruppo ha fatto sapere che accetterà un cessate il fuoco solo se Israele fermerà le operazioni mirate contro i suoi membri. Tra le altre condizioni richieste figurano anche la consegna del corpo del prigioniero palestinese, Khader Adnan, morto di fame la scorsa settimana in una prigione israeliana, e lo stop della sfilata delle bandiere nella Città Vecchia di Gerusalemme durante la giornata di Gerusalemme, prevista il 19 maggio. Tuttavia, Israele non si è detto disposto a consegnare Adnan. (segue) (Res)