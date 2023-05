Medio Oriente: prosegue l’operazione di Israele a Gaza, tra le vittime di oggi anche due leader della Jihad islamica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, non si arrestano le condanne e i commenti a livello internazionale. “I palestinesi hanno diritto di fondare uno Stato e di difendersi dagli attacchi di Israele, che non è l'unico titolare del diritto all'autodifesa”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, durante la conferenza stampa tenuta a margine dei colloqui con i colleghi del Formato di Monaco, incontrati oggi a Berlino. Secondo Shoukry, quando si guarda al conflitto israelo-palestinese, non si deve essere “ciechi da un occhio” né applicare “una doppia morale” che riconosce esclusivamente i diritti dello Stato ebraico. Per il titolare della diplomazia del Cairo, “la violenza non porta a niente, se non a più problemi”. “La pace è importante per tutti, tanto per i palestinesi quanto per gli israeliani”, ha affermato il ministro egiziano. “Lo Stato ebraico ha diritto all'autodifesa, come tutti gli altri Paesi, ma la risposta agli attacchi di cui è oggetto deve essere proporzionata", ha invece affermato la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante la stessa conferenza stampa. Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, e il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, invece, durante un colloquio telefonico con gli omologhi israeliani, Yoav Gallant e Tzachi Hanegbi, hanno ribadito il “sostegno incrollabile” di Washington nei confronti della sicurezza di Israele. Stando al relativo comunicato stampa, Austin ha espresso il suo sostegno al diritto di Israele a difendersi contro gli attacchi operati da organizzazioni terroristiche, aggiungendo che i due Paesi rimarranno in contatto nei prossimi giorni per monitorare l’evolvere della situazione nella Striscia di Gaza. Sullivan, riferisce una seconda nota, ha anche ribadito la necessità di continuare a lavorare sul piano regionale per raggiungere un cessate il fuoco. (segue) (Res)