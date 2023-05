Medio Oriente: prosegue l’operazione di Israele a Gaza, tra le vittime di oggi anche due leader della Jihad islamica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco parlamentare del movimento sciita libanese Hezbollah, ha evidenziato che “la resistenza palestinese è unita e ha dimostrato di essere pronta a rispondere al recente attacco compiuto da Israele sulla Striscia di Gaza". “L’operazione in corso mostra una determinazione senza precedenti da parte di tutte le fazioni della resistenza di fronte al nemico sionista”, ha proseguito il blocco parlamentare, spiegando che Israele “è incapace di rovesciare o sconfiggere la resistenza”. “Le sue azioni (di Israele) saranno affrontate con fermezza per assicurare la liberazione della Palestina e accelerare la fine dell’occupazione”, hanno spiegato i parlamentari. L'Ue sta osservando l'ultima escalation nella Striscia di Gaza con profonda preoccupazione. Lo ha detto il portavoce del Servizio europeo per l'Azione esterna, Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Quanto sta accadendo è davvero fonte di profonda preoccupazione per l'Unione europea. È inaccettabile assistere al lancio indiscriminato di razzi da Gaza verso Israele ed è molto importante sottolineare che Israele ha il diritto di difendersi da tali attacchi indiscriminati, ha dichiarato il funzionario europeo. "D'altra parte, Israele ha anche l'obbligo di prendere tutte le misure possibili per evitare vittime civili nelle sue operazioni e di rispettare il diritto umanitario internazionale", ha aggiunto Stano. Anche la Lega araba ha condannato le “aggressive e barbariche incursioni israeliane nella Striscia di Gaza, che hanno preso di mira civili, bambini e donne nei quartieri residenziali”. In un comunicato rilasciato a seguito di una sessione di emergenza sulla situazione a Gaza, la Lega Araba ha espresso la sua “piena solidarietà al popolo palestinese” e ha sottolineato il proprio sostegno al suo diritto all'”autodifesa”. (segue) (Res)