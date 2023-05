Germania: fonti diplomatiche Riad, ministra Esteri Baerbock in Arabia Saudita dal 15 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, potrebbe effettuare una visita di due giorni in Arabia Saudita dal 15 maggio. È quanto l'agenzia di stampa “Dpa” afferma di aver appreso da fonti diplomatiche di Riad. Nel Paese del Golfo, l'esponente del governo federale dovrebbe incontrare il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan al Saud, e altri membri dell'esecutivo. Tra le questioni oggetto dei colloqui dovrebbe figurare la cooperazione tra Germania e Arabia Saudita nei settori dell'energia e degli investimenti. Inoltre, Baerbock e Bin Farhan dovrebbero discutere delle crisi in Medio Oriente e nella regione: gli ultimi sviluppi del conflitto israelo-palestinese, la guerra civile in Yemen, gli scontri in Sudan tra i reparti di Khartum e i ribelli del gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Rsf). Ulteriori temi dell'incontro dovrebbero essere la normalizzazione delle relazioni dell'Arabia Saudita con l'Iran e il reintegro della Siria nella Lega araba. (Geb)