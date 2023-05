Mobilità: Casotto (Acai Taxi), inaccettabile che "Le Iene" criminalizzino categoria per colpa di pochi individui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Criminalizzare un'intera categoria di professionisti, composta da decine di migliaia di operatori professionali, onesti e corretti, a causa del comportamento non regolare di pochi individui, è inaccettabile. Questo è quanto affermiamo fermamente in relazione alla persistente campagna mediatica della trasmissione televisiva 'Le Iene', insieme agli attacchi di alcuni influencer e facinorosi che mirano a screditare agli occhi dell'opinione pubblica tutti gli operatori del settore taxi con numerosi e ripetuti servizi". Lo afferma in una nota Alessandro Casotto del Direttivo ACAI Taxi sottolineando che "è decisamente legittimo raccontare i comportamenti impropri, sicuramente da condannare, tenuti da alcuni tassisti, ma presentarli come se fossero un modello comune è inaccettabile. Questo è tanto più vero nel momento in cui, in parallelo e in modo piuttosto singolare, vengono decantate le virtù della nota applicazione californiana Uber". "Riteniamo che questo attacco strumentale non sia solo un'offesa ai tassisti, ma un attacco alla categoria dei tassisti, ma un affronto alla dignità del lavoro e alla professionalità di migliaia di persone", conclde Casotto. (Com)