Russia-Ucraina: viceministro Esteri russo, siamo contrari a proroga infinita accordo sul grano

- La Russia è contraria all'estensione infinita dell'accordo sul grano. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Vershinin, aggiungendo che attualmente Mosca sta valutando proposte avanzate dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in merito all'iniziativa del grano del Mar Nero. "Queste proposte prevedono passi correlati per riprendere le forniture di ammoniaca attraverso il gasdotto di ammoniaca Togliatti-Odessa, così come, possibilmente, alcune altre idee", ha spiegato Vershinin a seguito dei negoziati che si sono svolti a Istanbul sull'accordo sul grano tra Russia, Ucraina, Turchia e rappresentanti dell'Onu. "Siamo contrari a ciò che viene espresso in molte capitali occidentali, contro estensione infinita dell'accordo", ha detto il viceministro. (Rum)