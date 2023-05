Kazakhstan: tagliati bilancio e personale dell’ufficio dell’ex presidente Nazarbayev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kazakhstan hanno ridotto il bilancio e il personale a disposizione dell’ufficio dell’ex premier Nursultan Nazarbayev. Lo ha reso noto il presidente del Senato, Maulen Ashmbayev, ripreso dal sito d’informazione locale “Tengrinews”. “Per quanto ne so, il bilancio a disposizione dell’ufficio è stato ridotto. Non so dire di quanto, però. Anche il numero di persone che lavorano lì è stato drasticamente tagliato rispetto agli anni scorsi. Inoltre, l’ufficio non ha più funzioni importanti”, ha spiegato Ashimbayev. La decisione era stata già anticipata in passato dal vice premier e ministro delle Finanze Yerulan Zhamaubayev. Dopo aver guidato il Paese sin dall’indipendenza, Nazarbayev ha ceduto il potere all’attuale presidente Kassym-Jomart Tokayev nel 2019, pur conservando per sé e per la sua famiglia una forte influenza sulla vita politica ed economica, in particolare attraverso la presidenza del partito Nur Otan (oggi Amanat) e del Consiglio di sicurezza nazionale. L’ex presidente è caduto tuttavia in disgrazia dopo il gennaio del 2022, a seguito di una rivolta che ha scosso le principali città del Paese provocando la morte di 238 persone, tra cui 19 agenti di polizia, e che le autorità di Astana considerano un tentativo fallito di colpo di Stato. Lo scorso 24 aprile per quei fatti è stato condannato a 18 anni di carcere l’ex premier Karim Masimov, uomo in passato molto vicino a Nazarbayev. Masimov è stato ritenuto colpevole di alto tradimento, di sedizione violenta e di abuso di potere assieme ai suoi vice Anuar Sadikulov, Daulet Yergozhin e Marat Usipov. (Res)