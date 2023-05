Lazio: Cciaa Viterbo, tutto pronto per il salone di enogastronomia "Assaggi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un salone che accoglierà 70 produttori delle migliori eccellenze enogastronomiche delle cinque province del Lazio, 18 tra show cooking di chef stellati e "chiocciolati" e sensorial games, 16 degustazioni di vini, oli e caffè, 3 food talk, laboratori per bambini e tre progetti speciali. Questi i numeri della seconda edizione di "Assaggi", il salone dell'enogastronomia laziale, che si svolgerà a Viterbo dal 19 al 22 maggio 2023, il cui programma definitivo, una vera e propria immersione nei sapori e profumi del Lazio narrata dai produttori ma anche da nomi di rilievo del panorama enogastronomico italiano, è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa presso la sede viterbese della Camera di commercio di Rieti-Viterbo. Lo comunica, in una nota, la Camera di commercio di Rieti-Viterbo. La manifestazione - prosegue la nota - è organizzata dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma e il Comune di Viterbo, con il patrocinio della Regione Lazio e la partnership di Slow Food Lazio con l'obiettivo, ha spiegato il presidente dell'Ente camerale, Domenico Merlani "di consolidare i risultati della scorsa edizione che ha dato ampie soddisfazioni ai produttori presenti con diverse migliaia di presenze nel salone e nelle altre location del capoluogo della Tuscia, con il duplice obiettivo di valorizzare il binomio enogastronomia-turismo sia per visitatori alla ricerca di luoghi e sapori da scoprire sia per gli operatori del settore food&beverage". (segue) (Com)