Lazio: Cciaa Viterbo, tutto pronto per il salone di enogastronomia "Assaggi" (3)

- L'assessore allo Sviluppo economico locale e turismo del Comune di Viterbo, Silvio Franco - prosegue la nota - ha sottolineato il legame tra uno sviluppo locale che ha la sua matrice fondante nel settore agroalimentare e nel turismo, illustrando la necessità di un marketing territoriale che parta dall'educazione dei consumatori ad apprezzare un prodotto piuttosto che un altro per le sue caratteristiche organolettiche e per il contatto con i produttori ed in questo senso i laboratori, i sensorial games e gli show cooking di Assaggi sono un esempio di come si possa realizzare questo obiettivo. Ad illustrare il programma di Assaggi, il segretario generale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Francesco Monzillo, mentre il presidente di Slow Food Lazio, Luigi Pagliaro, ha parlato della differenza tra le fiere classiche ed Assaggi, che invece punta, anche con le attività per i bambini organizzate da Slow Food nell'ambito del Salone, a creare un rapporto diverso con il cibo, più profondo, partendo dalla scoperta del territorio con i sensi. Infine Carlo Zucchetti, l'enogastronomo con il cappello, che ha parlato del concetto di "qualità diffusa" che si percepirà durante le degustazioni di Assaggi, con le quali, ha detto, "vogliamo attraverso i prodotti raccontare chi li fa". (segue) (Com)