Lazio: Cciaa Viterbo, tutto pronto per il salone di enogastronomia "Assaggi" (4)

- Durante l'evento - aggiunge la nota - si è anche ricordato ai presenti il coinvolgimento dell'intero capoluogo della Tuscia nei quattro giorni della manifestazione. Oltre all'area espositiva di Palazzo dei Papi, location principale dell'evento, Assaggi si estenderà infatti anche in altre zone del centro storico viterbese: le degustazioni guidate di oli Evo e vini laziali troveranno spazio nella Limonaia del Museo Colle del Duomo, sempre in Piazza San Lorenzo, dove sarà allestita anche l'area bambini con laboratori didattici per i più piccoli a cura di Slow Food Viterbo e Tuscia; Piazza del Plebiscito ospiterà gli show cooking e i sensorial games incentrati sui prodotti tipici della regione, organizzati in collaborazione con Agro Camera e Slow Food Lazio, mentre Piazza dei Caduti è dedicata ai food truck, per gli amanti del cibo di strada di qualità. A completare il calendario di Assaggi - conclude la nota - anche "Fuori Assaggi", con eventi collaterali che offriranno ulteriore approfondimento sull'agroalimentare del Lazio: per l'occasione le imprese del territorio organizzeranno, a Viterbo e nei centri della provincia, un calendario di cene a tema, degustazioni, installazioni, dibattiti e incontri con i produttori, tutti incentrati sulla cultura e sul patrimonio enogastronomico regionale. (Com)