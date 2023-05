Usa: Fbi non consegnerà subito al Congresso documenti su “presunto schema criminale” che coinvolge Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha rifiutato di consegnare subito al Congresso Usa un documento che, secondo i repubblicani, conterrebbe informazioni in merito ad un “presunto schema criminale” che coinvolgerebbe il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e un cittadino stranieri non identificato. Nei giorni scorsi, il presidente repubblicano del Comitato per la supervisione della Camera dei rappresentanti, Jim Comer, ha emesso un mandato di comparizione chiedendo di ricevere la documentazione entro la giornata di ieri. In una lettera di risposta, l’assistente del direttore del Fbi per i rapporti con il Congresso, Christopher Dunham, ha affermato che l’agenzia “è impegnata ad avviare questo processo nel rispetto delle norme costituzionali: siamo disposti a coordinarci con il vostro staff per discutere come dare riscontro alle vostre richieste, senza violare la legge o le nostre responsabilità per quanto riguarda la sicurezza nazionale”. Nella lettera, ottenuta dal portale di informazione “The Hill”, Dunham afferma che “le politiche del dipartimento della Giustizia stabiliscono chiaramente che ci sono limiti piuttosto stringenti in merito a come e quando sia possibile condividere documenti sensibili o classificati al di fuori dell’agenzia”. Comer ha affermato in una nota che la risposta dell’agenzia “dimostra l’esistenza di questo documento, e che si stanno rifiutando di consegnarlo: è inaccettabile”. (segue) (Was)