Usa: Fbi non consegnerà subito al Congresso documenti su “presunto schema criminale” che coinvolge Biden (2)

- La settimana scorsa, il deputato repubblicano (insieme al senatore Chuck Grassley) ha affermato che una talpa “estremamente attendibile” avrebbe riferito che l’agenzia sarebbe in possesso di un modulo Fd-1023 (che tipicamente descrive informazioni non verificate raccolte da fonti confidenziali) che conterrebbe informazioni in merito ad un “presunto schema criminale” che coinvolgerebbe Joe Biden, il quale all’epoca serviva come vicepresidente durante l’amministrazione Obama, e “un cittadino straniero”. Nel documento si farebbe riferimento a transazioni monetarie per influenzare decisioni di natura politica. I repubblicani non hanno fornito ulteriori dettagli, e Grassley ha affermato in separata sede di “non essere sicuro” della veridicità delle affermazioni. “L’esistenza di questo documento dimostra solo che una fonte confidenziale ha fornito informazioni registrate dall’agenzia: il Federal Bureau of Investigation (Fbi) riceve regolarmente informazioni da fonti che potrebbero essere non attendibili o prevenute”, ha risposto l'agenzia in una nota. (Was)