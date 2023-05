Germania-Cina: il ministro degli Esteri Qin ha incontrato Scholz a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, ha incontrato a Berlino il 9 maggio non soltanto l'omologa tedesca, Annalena Baerbock, ma anche il cancelliere Olaf Scholz. È quanto comunicato dal governo federale. Come nota il quotidiano “Handelsblatt”, il viaggio di Qin a Berlino è servito, tra l'altro, a preparare le consultazioni governative Germania-Cina, che si terranno nella stessa città il 20 giugno. “È molto raro che un cancelliere incontri un ministro degli Esteri di un altro Paese e questo è visto come un segnale di riconoscimento”. Nella serata di ieri 10 maggio, l'esecutivo tedesco ha comunicato di aver approvato l'ingresso di Cosco, gruppo statale cinese per le spedizioni e la logistica, nel terminale di Tollerort del porto di Amburgo, con una quota del 24,9 per cento. (Geb)