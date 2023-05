Sanità: Oms, vaiolo delle scimmie non è più una emergenza sanitaria globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato oggi che il vaiolo delle scimmie non rappresenta più una emergenza sanitaria globale. Il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che negli ultimi tre mesi la maggior parte dei Paesi ha riscontrato un calo del 90 per cento nel numero dei nuovi contagi, rispetto al trimestre precedente. “Il comitato di emergenza istituito per il vaiolo delle scimmie si è riunito ieri, e ha concluso che l’epidemia non rappresenta più una emergenza su scala internazionale: ho accolto positivamente il loro parere”, ha detto. L’Organizzazione ha annunciato una emergenza sanitaria globale lo scorso luglio, e da gennaio 2022, in un totale di 111 Paesi, sono stati registrati più di 87 mila casi e 140 decessi. (Was)