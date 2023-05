Roma: assessore Urbanistica, partecipazione all'azionariato Montespaccato segnale importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seguo da anni l'appassionato lavoro che l'Asilo Savoia porta avanti a sostegno dello sport, della legalità e la riqualificazione delle nostre periferie. Accolgo quindi con vivo apprezzamento la scelta di Roma Capitale di partecipare all'azionariato popolare del Centro sportivo Montespaccato". E' quanto dichiara in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. "E' un segnale importante di supporto a questa esperienza meravigliosa, a cui noi stiamo contribuendo anche con l'inserimento dell'impianto sportivo all'interno del progetto di rigenerazione urbana che, insieme alla Presidente del Municipio Roma XIII Sabrina Giuseppetti, stiamo costruendo in questi mesi proprio in quel quadrante", conclude Veloccia. (Com)