Francia: Macron annuncia credito di imposta all'industria verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia verrà applicato un "credito di imposta" all'industria verde per sostenere la produzione di batterie, pompe di calore, strutture eoliche o pannelli solari. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, presentando alcune misure volte alla reindustrializzazione del Paese. Questo credito di imposta farà parte del progetto di legge Industria verde "che permetterà di sbloccare 20 miliardi di investimenti sul territorio nazionale entro il 2030", ha affermato Macron. Il capo dello Stato ha poi annunciato un investimento da 700 milioni di euro per avvicinare gli studenti alle formazioni professionali. Macron ha inoltre fatto sapere che il bonus ecologico per l'acquisto di una macchina elettrica sarà riformato per prende in considerazione le emissioni di carbone della loro produzione.(Frp)