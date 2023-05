Trasporti: Algeria, compagnia marittima annuncia nuovi collegamenti con Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia marittima nazionale per il trasporto passeggeri (Entmv) dell'Algeria ha annunciato, in occasione dell'arrivo della stagione estiva, il lancio di nuove linee di navigazione che collegheranno i porti di Algeri e di Annaba a quello italiano di Genova. Lo ha riferito la compagnia marittima in un comunicato stampa, secondo cui la nuova tratta "consentirà ai viaggiatori di raggiungere facilmente l'Italia dall'Algeria e viceversa", offrendo così l'opportunità di migliorare i collegamenti tra il Paese nordafricano e l'Europa. Inoltre, per soddisfare la crescente domanda di passeggeri che percorre la tratta Algeria-Italia, la Entmv ha noleggiato una nuova nave italiana "Camomilla" per integrare la propria flotta durante le prossime vacanze estive “garantendo ai viaggiatori sicurezza e comfort".(Ala)