Milano: centrosinistra Cinisello B., dal sindaco Ghilardi toni inaccettabili e denigratori, fiduciosi verrà fatta chiarezza

- Il Sindaco, "non potendo credere all’opportunità di sfruttare un presunto episodio violento per la propria campagna elettorale, si lancia in riferimenti ad altri episodi, mai accaduti, rivendicando per la sua coalizione una correttezza smentita dai comportamenti, anche illegali, tenuti da molti dei candidati che lo appoggiano. Un Sindaco non dovrebbe strumentalizzare un episodio come quello citato senza aver prima verificato i fatti, cosa che spetta alle Forze dell’ordine e alla Magistratura. Questo atteggiamento mostra ancora una volta poca correttezza e nessun rispetto per il ruolo che ricopre". Lo si legge in una nota congiunta a firma Partito Democratico, M5S, Alleanza Verdi Sinistra, lista civica "Cinisello Balsamo Civica", lista civica "Cittadini Protagonisti Insieme Ghezzi Sindaco" e PSI in cui si replica "a un comunicato del sindaco Ghilardi di una presunta aggressione ai danni di una candidata della propria lista civica che sarebbe avvenuta questa mattina". "La candidata - prosegue la nota - sostiene di essere stata aggredita da un esponente dell'alleanza Vedi Sinistra, il portavoce dei Verdi Francesco Casarolli, e di aver riportato traumi giudicati guaribili in 8 giorni. Augurando pronta guarigione alla candidata, fiduciosi che verrà fatta presto chiarezza sull'episodio, rigettiamo con forza i toni inaccettabili e denigratori del comunicato del sindaco Ghilardi. Inoltre, ci è pervenuto il video di un testimone che smentisce l'aggressione da parte del candidato di Alleanza Verdi Sinistra".(Com)