Agroalimentare: Bitonci (Lega), tavolo rincari pasta, partiti lavori commissione

- È stato avviato oggi il tavolo di confronto con tutti gli attori del settore del grano e della pasta. Lo dichiara in una nota Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero per le Imprese e Made in Italy e presidente del Cncu. "Avevo fortemente sollecitato il Garante Prezzi - prosegue - dopo che la questione era stata sollevata al tavolo del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, che mi vede presidente, durante una riunione. La commissione si riunirà con cadenza quindicinale per individuare possibili pratiche e dinamiche, che porterebbero alla lievitazione dei prezzi, di questo bene primario. Gli aumenti hanno raggiunto un +17,5 per cento a marzo e il Mimit sta monitorando la situazione, a beneficio delle famiglie. Oltre alle tutele dei consumatori vanno individuate quelle per gli agricoltori, affinché venga riconosciuto loro il giusto prezzo".(Rin)