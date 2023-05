Università: Foti (Fd’I), da governo fatti concreti, sbloccati 660 milioni per alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni “non si limita a chiacchiere e vacue soluzioni per il caro affitti: sblocca infatti 660 milioni per gli alloggi universitari, con buona pace dei sinistrorsi che fomentano le polemiche”. Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. “Le critiche inconsistenti – ha proseguito – non risolvono i problemi, ma sollevano anzi ulteriori proteste. Quanto detto dal ministro Bernini trova la strada giusta. I ragazzi che protestano vogliono risposte con i fatti, non con le parole. Le azioni concrete arrivano dopo il Cdm che ha autorizzato, infatti, la presentazione di un emendamento che ‘conferma l'immediata operatività delle misure’ e che destinano 660 milioni di euro all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti, su proposta del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto”. “Nel Pnrr – ha aggiunto – ci sono delle risorse importanti per poter mettere sulla piazza 70 mila posti per studenti universitari. Sarei contento se nel 2026 avessimo raggiunto questo obiettivo". (Rin)