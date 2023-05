Ue: fonti diplomatiche, riserve della Germania su sanzioni contro imprese cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha espresso riserve sulla proposta della Commissione europea di inserire le imprese cinesi nell'undicesima serie di sanzioni contro la Russia. È quanto rivelato da fonti diplomatiche, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. A sua volta, un rappresentante del governo tedesco ha affermato che l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz è “di base molto scettico riguardo alle sanzioni extraterritoriali, spesso utilizzate dagli Stati Uniti”. Secondo questa fonte, lo scopo delle sanzioni europee contro la Russia per la guerra mossa all'Ucraina deve essere, “in primo luogo, evitare che vengano aggirate quelle già esistenti”. A tal fine vengono in rilievo le aziende di Paesi come la Turchia, il Kazakhstan o l'Armenia, che stanno “improvvisamente importando molte più merci dall'Ue”. Tali beni potrebbero essere riesportati in Russia, violando di fatto le sanzioni dell'Ue. Intanto, la Commissione europea ha proposto di inserire nella lista delle misure punitive diverse società cinesi e di introdurre un meccanismo per limitare l'export dell'Ue verso gli Stati che le infrangono. Come nota “Handelsblatt”, le “preoccupazioni” della Germania non sono isolate, dato che altri Stati membri sono scettici in merito alla proposta della Commissione europea. Per esempio, secondo l'Italia, andrebbero colpite le imprese straniere più che i Paesi. (Geb)