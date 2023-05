Giro d'Italia: Coldiretti Campania, bandiere gialle per dire no al cibo sintetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giallo delle bandiere Coldiretti accanto al rosa del Giro d’Italia per dire no al cibo sintetico nella terra della Dieta Mediterranea. È l’iniziativa di sensibilizzazione che la Coldiretti della Campania sta mettendo in atto in questi giorni in occasione delle tre tappe in regione. Martedì in Irpinia, sulle meravigliose cime del Laceno, ieri nella fertile valle del Sele e sul lungomare di Salerno. Oggi le bandiere gialle - sventolate dai giovani agricoltori di Coldiretti - saluteranno i ciclisti lungo i tornanti dei Monti Lattari, tra gli scorci mozzafiato della Penisola Sorrentina, ed infine sul traguardo alla rotonda Diaz di Napoli. Un’azione colorata e pacifica per sensibilizzare l’opinione pubblica a sostegno dell’iter legislativo avviato con il Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri, a seguito delle richieste di oltre mezzo milione di italiani che hanno firmato la petizione promossa da Coldiretti per salvare il Made in Italy a tavola dall’attacco delle multinazionali. (segue) (Ren)