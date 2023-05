Sanità: Borghetti (Pd), in Lombardia un milione e mezzo di visite oltre i tempi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il motivo del diverso comportamento tra pubblico e privato, spiega il capodelegazione dem, sta "nella remuneratività delle visite e della diagnostica, perché il privato tende a preferire le prestazioni più remunerative e se ha fatto meno prime visite del pubblico, per esempio, è perché addirittura rischia di perderci. Ma siccome lavora con i soldi pubblici, gli va chiesto di avere gli stessi doveri degli erogatori pubblici". Fondamentale, per Borghetti e il Gruppo regionale del Pd, anche il tema dei sistemi informatici delle diverse Asst che non si parlano tra loro, secondo quanto detto dall'assessore: "È una cosa inconcepibile nel 2023 in Lombardia. A dimostrazione di quanto il governo regionale sia stato inadeguato in tutti questi anni". Borghetti conclude poi ponendosi una domanda: "Leggiamo dalla stampa che Bertolaso vuole ricorrere a consulenti che lavorarono in Regione ai tempi di Formigoni e come minimo questo significa almeno una cosa precisa: riconoscere che le riforme di Maroni e Fontana-Moratti non hanno funzionato. Ma funzionerà il ritorno al passato?". (Com)