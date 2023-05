Argentina-Cina: ministro Economia a fine mese a vertice Nuova Banca di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, si recherà a fine mese a Shanghai per accompagnare una riunione della Nuova Banca dello Sviluppo (Ndb) - il braccio finanziario del gruppo dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) - con importanti risvolti per le finanze dello Stato sudamericano. Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha lanciato a inizio mese la proposta di un'operazione finanziaria che permetterebbe di salvaguardare l'export verso l'Argentina, senza impoverire le già esigue riserve di dollari depositate presso la Banca centrale, a Buenos Aires: una linea di credito per anticipare agli imprenditori brasiliani il guadagno delle vendite nel Paese vicino. Lula ha quindi chiamato l'ex presidentessa Dilma Rousseff perché l'Ndb, di cui è da poco direttrice generale possa far da garante all'operazione. (segue) (Abu)