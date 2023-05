Argentina-Cina: ministro Economia a fine mese a vertice Nuova Banca di sviluppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accogliendolo a Brasilia, Lula aveva offerto all'omologo Alberto Fernandez il più "ampio" sostegno politico nella lotta all'emergenza economica, a partire dalla delicata trattativa con il Fondo monetario internazionale (Fmi). "Voglio discutere con l'Fmi per togliere la lama dal collo dell'Argentina", ha detto Lula al termine delle quattro ore di bilaterale, il secondo da quando il leader operaio ha iniziato il suo terzo mandato. "L'Fmi non può fare pressione su un Paese che vuole crescere e migliorare la vita del popolo", ha proseguito il presidente brasiliano ricordando che il Fondo "sa perché l'Argentina si è indebitata e a chi ha prestato i soldi". "Saluto la decisione del Brasile di difendere l'Argentina", ha risposto Fernandez rimandando alle trattative per estinguere il prestito da 45 miliardi di dollari sollecitato dall'ex presidente, Mauricio Macri. (segue) (Abu)