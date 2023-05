Argentina-Cina: ministro Economia a fine mese a vertice Nuova Banca di sviluppo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina, che a ottobre dovrà eleggere il nuovo presidente, affronta una delicatissima crisi economica, con l'inflazione oltre il 104 per cento su anno (a fronte di un tasso di interesse arrivato al 91 per cento), un calo delle riserve monetarie e una forte pressione del dollaro, soprattutto quello scambiato sul mercato illegale. Il tutto, avendo sofferto una siccità di portata inedita, con danni rilevanti al primo e più dinamico asset produttivo nazionale, quello agricolo. Il governo, soprattutto tramite il ministro dell'Economia Sergio Massa, è impegnato in serrate trattative con l'Fmi (per rendere più flessibili tanto le condizioni di estinzione del debito quanto quelle per lo sblocco delle varie tranche), e con altri istituti e governi per cercare risorse finanziarie da investire in settori produttivi, a partire dallo sviluppo del bacino di gas non convenzionale di Vaca Muerta. (Abu)