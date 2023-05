Olimpiadi 2026: Malagò (Coni), ritardi con impianti anche per Covid e guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un dato di fatto che “ci sono stati ritardi con gli impianti, anche a causa del Covid e della guerra, è inutile girarci intorno. La cabina di regia del governo è stata imprescindibile per dare una mano perché una cosa è chi organizza i giochi, ed è il comitato di cui ho l’onore di essere il presidente, ma un’altra sono quelli che organizzano gli impianti: due cose che non c’entrano assolutamente niente, giuridicamente e finanziariamente”. Lo ha dichiarato questo pomeriggio il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, a margine della festa dello sport organizzata da Il Foglio allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. “Chiaramente noi siamo spettatori interessati: è come se avessimo un biglietto e poi però c’è qualcuno che ci deve dire dove dobbiamo sederci”, ha proseguito Malagò (Rem)