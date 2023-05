San Siro: Malagò (Coni), tema che riguarda squadre e chi rappresenta la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- San Siro è “un tema che riguarda chi rappresenta la città e le due squadre che ci giocano. Io credo che le altre persone debbano dire la loro ma bisogna trovare una soluzione che sia nell’interesse di tutti”. Lo ha dichiarato questo pomeriggio il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della festa dello sport organizzata da Il Foglio allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. “La partita di ieri che avrà avuto più di centinaia di milioni di spettatori nel mondo è il più grande spot per San Siro, non solo per la città di Milano, per Milan e Inter, ma anche per Milano Cortina 2026”, ha concluso. (Rem)