Ucraina: commissaria Johansson, aiutiamo il Paese su sminamento e crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, si è recata a Irpin, in Ucraina, nella giornata di oggi, dove ha incontrato Ihor Klymenko, ministro dell'Interno ucraino. "Oggi in Ucraina ho visto i risultati devastanti dell'invasione illegale di Putin. E anche la straordinaria resilienza della società che si sta ricostruendo. La direzione generale Migrazioni e Affari interni della Commissione europea è impegnata a sostenere l'Ucraina nello sminamento, nella bonifica degli ordigni e nelle indagini sui crimini di guerra", ha scritto Johansson in un messaggio Twitter a margine della visita. "È incredibile il numero dei crimini di guerra che sono già oggetto d'indagine e di cui sono state raccolte le prove", ha detto in una conferenza stampa congiunta. "Abbiamo già un'ottima cooperazione quando si tratta di indagare sui crimini di guerra. Ed è importante che i colpevoli siano perseguiti. L'Unione europea sosterrà la creazione di un tribunale dedicato al crimine di aggressione e istituirà un centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione contro l'Ucraina, all'interno della Squadra investigativa congiunta di Eurojust", ha poi aggiunto. "Supportiamo l'Ucraina sullo sminamento e continueremo a farlo, per far sì che possiate tornare alla vita normale", ha concluso. (Beb)