Agroalimentare: Beduschi, visita Franciacorta occasione per verificare l'eccellenza e la qualità di questo territorio

- In Franciacorta per visitare, ascoltare e conoscere la vitivinicoltura di un territorio che è famoso in Italia e all'estero e per ragionare insieme su progetti di lavoro, economici ma anche di sburocratizzazione, per il futuro a breve, medio e lungo termine. L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, ha visitato oggi le realtà della Franciacorta tra Erbusco e Corte Franca (Brescia), iniziando dalla realtà simbolo, il Consorzio Franciacorta a Erbusco guidato da Silvano Brescianini. "È stato un piacere venire oggi in Franciacorta - ha detto l'assessore Beduschi - e incontrare tutto il Consorzio con il presidente Brescianini e tutto il Consiglio di amministrazione. Un'occasione per verificare di persona l'eccellenza e la qualità che insiste su questo territorio. Un momento utile - ha aggiunto l'assessore - anche per fare il punto, insieme, sulle potenzialità enormi della Franciacorta e ragionare sulle sinergie che si possono creare con Regione Lombardia". "Come Regione - ha sottolineato l'assessore - dobbiamo ora, e dovremo in futuro, essere a fianco di questi produttori che sono un'eccellenza italiana e un'icona anche per quello che riguarda il Made in Italy e il Made in Lombardia nel mondo". "Per cui l'impegno di Regione Lombardia, e il mio impegno da assessore, è quello di favorire la vitivinicoltura in Lombardia, ma soprattutto in questo territorio che è particolarmente fertile di idee, di operosità e di qualità". "Opereremo quindi incessantemente come Regione - ha concluso Alessandro Beduschi - per semplificare i vincoli della burocrazia per liberare energie a esempi imprenditoriali, come quelli franciacortini, che tutto il mondo invidia perché sanno unire enogastronomia, cultura, mondo della moda e della ristorazione con partnership di grandissimo livello". L'assessore Beduschi ha visitato, durante la giornata franciacortina, oltre al Consorzio, l'azienda agricola Fratelli Berlucchi di Corte Franca, l'agriturismo 'Solive' di Corte Franca e la cantina Bellavista di Erbusco. (Com)