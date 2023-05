Francia: sindaco di Saint-Brevins-Les-Pins si dimette, gli avevano incendiato casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yannick Morez, sindaco di Saint-Brevin-Les-Pins, piccolo comune nell'est della Francia, ha annunciato le dimissioni dopo le minacce ricevute a causa di un progetto che prevedeva il trasferimento sul territorio del comune di un centro di accoglienza per migranti. A marzo l'abitazione del primo cittadino è andata in fiamme a causa di un incendio doloso mentre Morez dormiva all'interno con la sua famiglia. Un episodio arrivato dopo le tante pressioni subite ultimamente dal sindaco. "Ho preso questa decisione per ragioni personali, soprattutto dopo l'incendio criminale perpetrato al mio domicilio e alla mancanza di sostegno dello Stato e dopo una lunga riflessione condotta con la mia famigli", ha scritto il sindaco su Facebook. Sul caso è intervenuto anche il presidente Macron, che su Twitter ha definito "indegni" gli attacchi a Morez, mentre la premier Borne ha espresso tutto il suo sostegno al sindaco. La sinistra ha denunciato la situazione puntando il dito contro le autorità, mentre Marine Le Pen e il suo partito non hanno partecipato agli applausi che l'Assemblea nazionale ha dedicato a Morez in segno di incoraggiamento.(Frp)