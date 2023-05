Imprese: Eni avvia il programma di buyback

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni comunica che, a seguito dell’autorizzazione dell’Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2023, nei prossimi giorni sarà avviata la prima tranche del programma di acquisto di azioni proprie (la “Prima Tranche"). La Prima Tranche riguarderà fino a un massimo di 62 milioni di azioni Eni (circa il 2 per cento del capitale sociale), per un esborso fino a un massimo di 1 miliardo di euro e con la finalità di costituire un “magazzino titoli” di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria, quali ad esempio emissioni di prestiti obbligazionari convertibili. Gli acquisti saranno eseguiti sull’Euronext Milan tramite un intermediario abilitato, che agirà in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente. Come indicato nel Capital Markets Update del 23 febbraio 2023, Eni conferma che il programma di buyback, da realizzarsi nell’arco di 12 mesi, ammonterà complessivamente a 2,2 miliardi di euro. Tale ammontare potrà essere incrementato, sulla base di eventuali upside, fino ad un massimo complessivo di 3,5 miliardi di euro. A valle quindi della Prima Tranche sarà avviata un ulteriore fase di acquisti destinata a completare il piano di buyback complessivo previsto(Com)