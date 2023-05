Ue: Cgil, astensione Fd'I e Lega su convenzione Istanbul svela portato ideologico maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’astensione di ieri da parte di Fratelli d’Italia e Lega sull'adozione della Convenzione di Istanbul al Parlamento europeo "svela l’inadeguatezza e il portato ideologico di questa maggioranza anche sul tema dei diritti civili delle donne". Lo affermano in una nota, la responsabile politiche di genere Cgil nazionale Lara Ghiglione e la responsabile contrasto alla violenza di genere Cgil nazionale Giorgia Fattinnazi, che aggiungono: "A pochi mesi di distanza dal 25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - siamo costrette a prendere atto che le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sul fatto che il contrasto alla violenza maschile sulle donne sarebbe stato una priorità per la maggioranza e il governo, erano soltanto parole retoriche, di circostanza". Per Ghiglione e Fattinnanzi "sono ancora più gravi le motivazioni addotte. La scelta di astenersi sarebbe, infatti, stata assunta per il 'rischio' che la Convenzione di Istanbul possa essere usata per imporre agli Stati membri diritti e tematiche legate all'‘ideologia gender’, attraverso un uso strumentale di essa, da parte delle sinistre. Si tratta di motivazioni false che raccontano quanto sia preoccupante l'omotransfobia di certa parte della maggioranza, oltre a rivelare l'uso strumentale del dramma della violenza sulle donne". (segue) (Com)