Ue: Cgil, astensione Fd'I e Lega su convenzione Istanbul svela portato ideologico maggioranza (2)

- "Fd'I e Lega non possono, infatti, non sapere - sottolineano Ghiglione e Fattinnanzi - che la Convenzione di Istanbul tratta soltanto il tema del contrasto alla violenza maschile contro le donne, scegliendo di non intervenire sull’autonomia degli Stati aderenti sul tema del diritto di famiglia. Chiediamo con nettezza alla presidente del Consiglio - proseguono Ghiglione e Fattinnanzi - di mettere in pratica le sue dichiarazioni sulla necessità di affrontare il contrasto alla violenza maschile sulle donne in modo trasversale, come una battaglia di tutte le istituzioni e le forze politiche, invitando tutti gli europarlamentari coinvolti a votare a favore della ratifica per l’adesione da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul, nella votazione finale che si terrà a breve. Una scelta diversa vorrebbe dire che il Governo italiano decide di far regredire il Paese nella lunga e difficile strada di emancipazione delle donne, a partire dal contrasto ad ogni forma di violenza. Un odioso fenomeno che siamo ben lontani dal superare, come dimostrano i dati diffusi qualche giorno fa dall’Istat, che rivelano che, solo nel 2021, si sono registrati 11.771 accessi al pronto soccorso, da parte di donne vittime di violenza", concludono Ghiglione e Fattinnanzi. (Com)