Roma: Celli, bene partecipazione Comune alla polisportiva Montespaccato

- Roma Capitale sarà socio della Polisportiva Montespaccato, con l'adesione all'azionariato popolare della società e quindi "dopo il sequestro alla criminalità organizzata nel 2018, il Montespaccato è riuscito ad andare avanti grazie all'impegno dell'Asp Asilo Savoia diventando nel tempo modello di inclusione e inserimento lavorativo nel quartiere". Lo scrive sui social la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Faremo anche noi la nostra parte - aggiunge Celli - per garantire un futuro a questa virtuosa realtà. Infatti all'unanimità, abbiamo approvato in Assemblea capitolina un atto per impegnare l'amministrazione ad acquisire delle quote societarie della Polisportiva. Inoltre, chiederemo, in caso di confisca definitiva, l'acquisizione al patrimonio comunale dell'impianto Don Dino Puglisi. Crediamo nel grande valore dello sport per la formazione e la crescita di tanti giovani, ma anche quale presidio di legalità, soprattutto nelle aree più sensibili della città". (Com)