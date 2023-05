Speciale infrastrutture: Algeria-Serbia, Algeri ospita consultazioni politiche, ribadita volontà di cooperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Algeri ha ospitato la seconda sessione delle consultazioni politiche tra Serbia e Algeria, presiedute dal segretario generale del ministero degli Affari esteri e della comunità nazionale all'estero algerino, Ahmed Attaf, e dal segretario di Stato serbo, Goran Aleksi. Secondo quanto riferito dai media algerini, le parti hanno discusso dello stato delle relazioni bilaterali e delle prospettive di cooperazione, mettendo in luce il patrimonio storico e la tradizionale amicizia tra i due Paesi. Algeria e Serbia si sono poi dette disposte a lavorare per rilanciare i meccanismi di cooperazione bilaterale in settori quali agricoltura, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, infrastrutture, irrigazione, turismo, energia, e istruzione, oltre ad intensificare gli scambi di visite ufficiali a tutti i livelli e ad aumentare gli scambi economici e commerciali. Ribadito, poi, l’impegno ai principi e al ruolo del Movimento dei non allineati. La sessione di consultazioni politiche ha consentito ai partecipanti di fare il punto sullo stato delle relazioni bilaterali e sulle prospettive di rafforzamento della cooperazione, anche alla luce delle riforme politiche ed economiche avviate dall'Algeria. (Ala)