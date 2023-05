Speciale infrastrutture: "Les Echos", Italia vuole sganciarsi da Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L'Italia vuole sganciarsi dal progetto cinese della Nuova via della seta, che prevede la creazione di infrastrutture utili a collegare l'Asia all'Europa. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", ricordando che l'Italia è il solo Paese del G7 ad essersi unito al progetto. Tuttavia, ora il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "riflette sul miglior modo per fare retromarcia", scrive "Les Echos". Il protocollo arriverà a scadenza nel 2024 e spetterà al presidente del Consiglio decidere se rinnovarlo o meno. Gli Stati Uniti negli ultimi mesi hanno aumentato la pressione su Meloni affinché chiarisca i suoi rapporti con Pechino. I membri del governo, come il ministro della Difesa Guido Crosetto o quello delle Imprese Adolfo Urso, sembrano invece più categorici nel rinunciare al progetto, ha spiegato il quotidiano francese. (Frp)