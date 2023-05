Speciale infrastrutture: Salvini, preoccupano le titubanze di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là degli insulti, delle polemiche e delle provocazioni che registriamo con stupore, siamo preoccupati dalle titubanze francesi a proposito di Tav. Da Parigi ci aspettiamo chiarezza, serietà e rispetto degli accordi: l’Italia è stata ed è di parola, non possiamo accettare voltafaccia su un’opera importante non solo per i due Paesi, ma per tutta Europa". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)