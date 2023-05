Speciale infrastrutture: assessore Trasporti Sardegna, Motorizzazione Civile nel caos, servono assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Motorizzazione civile della Sardegna, in particolare quella di Sassari, è nel caos più totale: gli uffici versano in una condizione di estrema criticità a causa della grave carenza di personale. “In attesa del passaggio delle competenze dal Ministero delle Infrastrutture alla Regione, per limitare i disagi e i notevoli ritardi a cui sono soggetti i cittadini sardi e soprattutto gli operatori economici, si rende necessario procedere all’assunzione di 7-8 tecnici ingegneri e altre 20 figure amministrative, da attingersi eventualmente anche da graduatorie di concorsi aperte nei vari enti locali della regione”. Lo ribadisce l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, che in una lettera inviata al Ministero delle Infrastrutture ha chiesto un incontro urgente con la Direzione generale territoriale del Centro. (Rsc)