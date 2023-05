Spagna: portavoce socialisti, candidature ex Eta non ci piacciono ma ne viene fatto "uso partigiano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Pilar Alegria, ha affermato che il suo partito "non gradisce" le liste del Bildu in cui sono stati inseriti 44 ex membri dell'Eta alle elezioni comunali e regionali del 28 marzo, ma ha criticato "l'uso partigiano" dell'organizzazione terroristica indipendentista basca nel dibattito politico. Alegria ha spiegato che queste candidature "riaprono inutilmente e ingiustamente il dolore delle vittime", ma ha ammonito che questa vicenda viene utilizzata dai partiti avversari per "scopi di parte". Per la portavoce socialista, la vittoria sul gruppo terroristico che 12 anni fa ha annunciato la cessazione della sua attività è una "vittoria che è stata ottenuta grazie all'unità di tutti i cittadini" spagnoli. (Spm)