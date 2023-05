Università: Paita (Azione-Iv) su caro affitti, sì a investimenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il problema del caro affitti è concreto, la realizzazione dei nostri ragazzi deve essere la nostra ossessione. Ma le risposte devono essere calibrate in modo corretto, un attacco alla proprietà privata sarebbe un errore". Lo ha detto a "Tagadà", su La7, la presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato, Raffaella Paita. "Lo Stato dovrebbe intervenire con investimenti pubblici - ha proposto la senatrice - cominciando dal ripristino degli edifici non utilizzati e delle caserme abbandonate, che potrebbero essere convertiti in studentati. E poi sgravi per l'acquisto degli appartamenti, contributi agli affitti e alle giovani coppie. E interventi sui trasporti, perché funzionino bene. Ci sono anche le risorse del Pnrr, che abbiamo visto utilizzare per cose assurde, come gli stadi di Firenze e Venezia. Il sindaco Nardella - ha aggiunto Paita - dovrebbe essere felice del fatto che gli abbiamo consigliato di evitare quella strada sbagliata. Se utilizziamo le risorse per cose che possono fare i privati, come gli stadi, le sottraiamo a opere di interesse pubblico, come le case popolari e gli alloggi per gli studenti".