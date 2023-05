Sicurezza: Cattaneo (FI), auguri a Pisani e Giannini per nuovi incarichi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Vittorio Pisani per la nomina a nuovo Capo della Polizia. Con il suo bagaglio di esperienza, maturato nel corso dei delicati incarichi svolti fino ad oggi, sono certo che ricoprirà al meglio il nuovo, importante ruolo a cui è stato chiamato”. Lo ha dichiarato il deputato, vicecoordinatore nazionale e responsabile organizzazione territoriale di Forza Italia Alessandro Cattaneo. “A Lamberto Giannini – ha proseguito – va il mio grazie per l'instancabile attività svolta alla guida della Polizia e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di Prefetto di Roma". (Rin)