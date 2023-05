Famiglia: Tajani, il tema della natalità non è divisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della natalità non è divisivo. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto in videocollegamento dalla Norvegia durante gli Stati generali della natalità, in programma a Roma fino alla giornata di domani. “Sono assolutamente convinto che sulla questione della natalità si possa fare squadra, non è un tema di centro, sinistra o destra, ma fa parte della politica generale”, ha affermato il titolare della Farnesina. “Se c’è la volontà, siamo pronti a fare accordi non solo come forza di maggioranza, ma a lavorare tutti insieme per risolvere quello che sta diventando un problema endemico”.(Res)